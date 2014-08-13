Сайт на Joomla + Joomshopping. Скрипт должен считывать общую стоимость заказа в корзине и начислять за нее баллы. $7-$10 — 1 балл $11-$16 — 2 балла $16-$24 — 3 ...
Пару правок на WP
На сайте http://familycity.com.ua/ нужно сделать следующие правки
1. Слайдер с фото и кнопка для просмотра 3д тура должна быть на каждом разделе игрового зала. как на странице http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0
2. Поченить http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0 (вылетает кусок кода внизу, и сделать попап в случае если пользователь не заполняет обязательные поля)
3. вставить в карту гугла на http://familycity.com.ua/contacts?lang= адрес м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 ТРЦ «ПортCity»
желательно оплата с ПБ картой
PS немного запутанная структура, сайт делал прогер с карявыми ручками
Выбранный исполнитель
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