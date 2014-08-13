Пару правок на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

На сайте http://familycity.com.ua/ нужно сделать следующие правки

1. Слайдер с фото и кнопка для просмотра 3д тура должна быть на каждом разделе игрового зала. как на странице http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0

2. Поченить http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0 (вылетает кусок кода внизу, и сделать попап в случае если пользователь не заполняет обязательные поля)

3. вставить в карту гугла на http://familycity.com.ua/contacts?lang= адрес м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 ТРЦ «ПортCity»

желательно оплата с ПБ картой

PS немного запутанная структура, сайт делал прогер с карявыми ручками

WordPress
11 лет назад
mass8
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
из 3х заданий сделал 2,5, поставил капчу которая привела в негодность страницу отзывов, обещал доделать, но уже прошло около недели.

Заявки фрилансеров

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад