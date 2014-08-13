Пару правок на WP

На сайте http://familycity.com.ua/ нужно сделать следующие правки

1. Слайдер с фото и кнопка для просмотра 3д тура должна быть на каждом разделе игрового зала. как на странице http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0

2. Поченить http://familycity.com.ua/playroom?lang=#ad-image-0 (вылетает кусок кода внизу, и сделать попап в случае если пользователь не заполняет обязательные поля)

3. вставить в карту гугла на http://familycity.com.ua/contacts?lang= адрес м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 ТРЦ «ПортCity»

желательно оплата с ПБ картой

PS немного запутанная структура, сайт делал прогер с карявыми ручками