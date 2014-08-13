Требуются доработки сайта фреймворке YII Сегодня требуется ряд правок они достаточно простые. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 18 часов по Москве. 6 000 рублей
Правки на UCOZ + дороботка 2-х скриптов
Есть уже натянутый на юкоз дизайн с рабочим функционалом. Но не до идеала верстка натянута есть косяки отступы и т д не по дизайну. Так же есть места которые нужно настроить еще. Нужны знание хорошие Юкоза. Есть ТЗ на правки которое покажу при личной беседе. Нужен человек который сможет начать сразу и быстро решить наши проблемы в течении суток это реально сделать. Так же нужно будет поправить скрипт написанный для вывода популярных материалов из категории. В общем в ТЗ максимально точно описано. Пишут люди только серьезные которые могут сделать качественно и быстро. Оплата будет производиться по escrow.webmoney.ru или безопасной сделке. Скину ТЗ обсудим.
PS Обязательно знать идеально ЮКОЗ+СКРИПТЫ+КСС.
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