Добавление функционала WordPress

Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email и сайт. Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки. Сама форма выбор доставки уже есть на сайте, нужно чтобы выбор отправлялся на ...
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Есть сайт, который продает услугу тайного покупателя. То есть клиент приходит в агентство, заказывает проверку, и тайные покупателя идут в его заведение и проводят проверку.
Моделирование ситуации:
Ваш клиент заказал у вам услугу тайного покупателя для своего ресторана.
5 тайных покупателей посетили ресторан, по возвращению зашли в свой личный кабинет на сайте и обнаружили там анкету, которую должны заполнить.
После заполнения анкета была сохранена в базе данных.
Чуть позже на сайте авторизируется заказчик, чтобы посмотреть заполненные анкеты.
Должна формироваться сборная статистика. Например: "Обслуживание официантов: 4/5", где 4 понравилось, а 5 - не понравилось
На сайте должны быть 2 формы авторизации (для клиента и для тайного покупателя)
Клиент должен привязываться к определенным тайным покупателям в админ-панели.
По анкетам, есть два вариантов ответа - да-нет или оценка по 4х бальной системе
Прошу сразу соориентировать по срокам и стоимости. Спасибо.
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