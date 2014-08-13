Добавление функционала WordPress

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Закрыт4 заявки149 просмотров

Есть сайт, который продает услугу тайного покупателя. То есть клиент приходит в агентство, заказывает проверку, и тайные покупателя идут в его заведение и проводят проверку. 

Моделирование ситуации:

Ваш клиент заказал у вам услугу тайного покупателя для своего ресторана.

5 тайных покупателей посетили ресторан, по возвращению зашли в свой личный кабинет на сайте и обнаружили там анкету, которую должны заполнить.

После заполнения анкета была сохранена в базе данных.

Чуть позже на сайте авторизируется заказчик, чтобы посмотреть заполненные анкеты.

Должна формироваться сборная статистика. Например: "Обслуживание официантов: 4/5", где 4 понравилось, а 5 - не понравилось  

На сайте должны быть 2 формы авторизации (для клиента и для тайного покупателя) 

Клиент должен привязываться к определенным тайным покупателям в админ-панели.  

По анкетам, есть два вариантов ответа - да-нет или оценка по 4х бальной системе

Прошу сразу соориентировать по срокам и стоимости. Спасибо.

WordPress
11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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