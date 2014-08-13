Настроить отправку писем

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Завершен9 заявок136 просмотров

Здравствуйте, нужно настроить на сайте отправку писем http://transliga.kz/, все работало, но на хостинге что-то отключили сказали настроить через smtp. Прошу указать стоимость.

SMTP
11 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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