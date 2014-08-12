Параллакс эффект под ключ

Задача-найти hd фон или нарисовать по примеру,но максимально приблизиться к картинке.

Сделать для каждого слоя отдельный слой в фотошопе, чтобы наложить параллакс эффект на планеты,звёзды,астероид 2 штуки,маленький и большой, думаю размытые как будто в движении будут неплохо смотреться.

Сайт уже готов,визитка на вордпрессе, уже в сети. Нужно теперь сделать макет и параллакс, натяжка,вёрстка.

пример параллакса http://www.kasatkavodka.com/