Написать простую админку

Есть лендинг http://aif.worldisgood.ru/ .

Нужно сделать к нему админку, что бы была возможность самостоятельно добавлять и изменять информацию в 3-блоке "Подберите тур самостоятельно". И еще кое какие изменения.

Админку нужно именно написать, а не использовать CMS. Можно использовать какой нибудь фраймворк.

Предпочтительнее codeigniter. Дизайн админки можно просто бутстрап.

Интерисует цена, сроки.

P.S. У исполнителя должна быть возможность общаться по скайпу голосом, что бы я мог все подробно объяснить.