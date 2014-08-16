Написать простую админку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок156 просмотров

Есть лендинг http://aif.worldisgood.ru/ .

Нужно сделать к нему админку, что бы была возможность самостоятельно добавлять и изменять информацию в 3-блоке "Подберите тур самостоятельно". И еще кое какие изменения.

Админку нужно именно написать, а не использовать CMS. Можно использовать какой нибудь фраймворк.

Предпочтительнее codeigniter. Дизайн админки можно просто бутстрап.

Интерисует цена, сроки.

P.S. У исполнителя должна быть возможность общаться по скайпу голосом, что бы я мог все подробно объяснить.

BootstrapCodeIgniter
11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lobsteron
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
7 дней
Работа выполнена как и просил. Рекомендую!
Хороший заказчик, оплатил в срок и полную сумму. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lobsteron
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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