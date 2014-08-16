Здравствуйте, Нужно сделать кое какие доработки по партнерке сайта i-cryptex(dot)com Партнерка работает, платежи принимаются, нужно заменить существующего мерчанта(прием платежей) на нового и сделать доработки: 1. Архивация таблиц в месяцы, а ...
Написать простую админку
Есть лендинг http://aif.worldisgood.ru/ .
Нужно сделать к нему админку, что бы была возможность самостоятельно добавлять и изменять информацию в 3-блоке "Подберите тур самостоятельно". И еще кое какие изменения.
Админку нужно именно написать, а не использовать CMS. Можно использовать какой нибудь фраймворк.
Предпочтительнее codeigniter. Дизайн админки можно просто бутстрап.
Интерисует цена, сроки.
P.S. У исполнителя должна быть возможность общаться по скайпу голосом, что бы я мог все подробно объяснить.
Выбранный исполнитель
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