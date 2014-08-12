Скрипт 2-х связанных списков "страна-город"

Требуется создание 2-ух выпадающих связанных между собой списков на отдельной странице сайта (wordpress).

За пример можно взять списки с сайта http://tvrain.ru/connecting/ - вот эта часть страницы - https://yadi.sk/i/t1Uf7ACMZPaM9 .

При выборе города из второго выпадающего списка, содержимое страницы динамически обновляется без полной перезагрузки страницы и под списком показываются логотипы тех операторов, которые относятся к выбранному городу.

Дизайн элементов списка может быть примерно такой же, или же чуть отличаться, это не столь важно. Можно сохранить общую цветовую гамму сайта (малиновый и серый) на страницу которого будет встраиваться скрипт.

Всплывающие подсказки при наведении на картинку логотипа оператора не нужны.

Список стран и городов:

Россия

-Москва

-Санкт-Петербург

-Псковская обл

-Воронежская область

-Кемеровская область

-Томская область

-Красноярский край

-Ставропольский край

-Республика Башкортостан

-Республика Татарстан

-Ханты-Мансийский Автономный округ (можно сократить "Ханты-Мансийский АО")

Украина

Белоруссия

Казахстан

Пока все, кроме России будут пустые, чуть позже будут дополняться. При выборе не России список с городами другой страны пусть также отсутствует (скорее всего он не будет нужен, в этом случае должна сразу показываться страница с операторами этой страны).

При первоначальной загрузке страницы в браузере в списке должна быть выбрана Россия-Москва, с показанными лого операторов.

При смене города содержимое страницы должно обновляться сразу, без реализации через нажатие дополнительной кнопки подтверждения выбранного варианта.

Картинки логотипов операторов с привязкой к городам вышлю позже (их немного - по одной-две на каждый город).

По окончании работы необходим список файлов и таблиц БД, которые менялись/добавлялись, инструкция как самостоятельно добавить новые пункты в список.

Интересуют сроки, после чего вышлю доступы к админке сайта и ftp (если нужен ssh или еще что-то, укажите отдельно).

Если есть уточняющие вопросы, пишите.

С уважением,

Всеволод.