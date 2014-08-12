Нужно дописать и установить модуль интернет эквайринга для интернет магазина на opencart согласно техническим требованиям изложенным в прикреплённых файлах. Банк с которым заключается договор: "Альфа банк". Файлы модуля в архиве. Просьба оставлять заявки ...
Доработка сайта.
1. Организовать стабильную работу плеера во всех браузерах. (воспроизведение с внешних ссылок и с файлов на хостинге, а так же корректная работа гр. волны).
2. Сделать полноценное отображение графической волны. (сейчас волна заканчивается, а песня продолжается).
3. Кнопку — Плей, сделать полупрозрачной и оставить только значок треугольника и паузы (темный фон вокруг этих кнопок убрать).
4. Починить загрузку файлов по внешней ссылке и загрузку на хостинг. И сделать автоматическое удаление аудио файла и вейвформы к этому аудио файлу при неудачной загрузке (при сбое интернета или любой другой ошибке). При ошибке должна появиться надпись о ней.
5. Изменить e-mails. (отправка писем клиентам, организатору, и участнику).
6. Сделать альтернативную ссылку на оригинал файлов (с возможностью указания ссылки на обычный файлообменник). И если по какой то причине после покупки клиент не может загрузить купленный файл, то у него должна быть возможность воспользоваться второй ссылкой, файл которой будет размещен на обычном файлообменнике. То есть в письме клиенту должны прийти 2 файла. Ссылка на купленную музыку и зеркало на файлообменнике.
7. Организовать возможность редактирования (оперативной замены) внешней ссылки и ссылки на файлообменник на скачиваемый оригинал файл.
8. Сделать так, чтобы работа сайта не зависела от сторонних ресурсов, обновлений и т.д
и все файлы находились в том же месте где и проект. А так же сайт не должен выходить из строя из за каких либо изменений произведенных хостером. К примеру смена хостером dns серверов, обновления php, MySQL, перенос аккаунта на другой сервер и других возможных изменений.
9. Сделать быструю загрузку видео фона (скрипт установлен и работает). В момент ожидания загрузки, обычный фон сделать темно-серым или белым (определимся).
10. Организовать возможность воспроизведения музыки в плеере в аварийном режиме. Сделать взаимозаменяемость файла на хостинге, файлом прикрепленным по внешней ссылке и наоборот. (речь идет не о оригинальных файлах, а о mp3 которые играют в плеере.
11. Сделать плавную регулировку Регулятора громкости и установит по умолчанию на 60%
12. Красные крестики в корзине, сделать темными.
13. В админке: после удаления файла – автоматически должно удаляться название.
14. При наведении мышки на альбом, картинка должна слегка увеличиваться (эффект вспучивания). Когда будет много альбомов, то пробегая мышкой по ним картинки будут как бы вспучиваясь увеличиваться как это реализовано в панели задач MAC. https://www.youtube.com/watch?v=tl6zpqgmrwy
15. поместить логотип фирмы, сделать красивые кнопки для рубрик сайта, и подвал с кнопками соц. Сетей и рубриками. Кнопка – Контакты, должна выглядеть в виде e-mail. Закруглить углы всех элементов на сайте, включая саму страницу в стиле MAC. Как это сделано с кнопкой – Купить.
16. Организовать смену/редактирование категорий (рубрик) в админке. Все заполняемые поля в админке должны иметь возможность редактирования. (сейчас практически всё уже можно отредактировать. Осталось пару не редактируемых полей)
17. На корзине написать, что это корзина. По примеру кнопки купить.
Оплата по Вестерн — Юнион или PayPal.
Предоплата — отсутствует.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Магазин на Симпле. Необходимо внести корректировки в написанный импорт товаров.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработчик С++ и PHP, который сможет решить проблему с плагином серверной платформы МТ 4. Плагин нужно доработать для расчета по формуле 70% мастеру со спреда, при этом чтобы не учитывались боусные средства слейва. Кроме ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интересует стоимость создания модуля для CMS Joomla Модуль должен в зависимости от url по которому перешел пользователь выводить пользовательский HTML код Например если пользователь перешел по www.mysite.com/?id1 вывести text1 ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Требуется срочно доработать сайт (ЦМС Диафан) А именно: -Каталог продукции -Обратный звонок -Форма заявки на получение прайса -Форма обратной связи -Поиск -Генерация sitemap.xml ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
суть модуля сборка е-майл адресов сохранения в базу данных и загрузку через api mailchimp в разные группы в зависимости от sql базыВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написать модуль для Opencart по автоматическому подсчету слов в заданном текстовом поле , и последующей передачи этих данных в заказВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим универсальный софт для сайта/форума Ucoz. Чекер аккаунтов. Функционал: 1) Проверка на Валид аккаунтов; 2) Сохранение валидных аккаунтов с указанием категории пользователя (Пользователь/Проверенный/Модератор/Администратор) и т.д. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Скорее всего разумно будет сделать частозапускаемый кроном скрипт, который постепенно будет под те "фирмы", под которые он ещё не создал объявления, создавать кампании (если надо) и объявления. А "видеть"... Ну, если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Привет всем есть сайт http://sistemastc.ru/ На нем есть страница регистрации http://sistemastc.ru/registr.php Но там не работает капча... вместо неё черный квадрат Помогите настроить и решить проблему с этимВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад