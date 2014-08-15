Нужен модуль для отправки в сервис mailchimp

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки132 просмотра

суть модуля сборка е-майл адресов сохранения в базу данных и загрузку через api mailchimp в разные группы в зависимости от sql базы

SQL
11 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GreeZZly
Егор 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Все отлично было сделано.
Задача была поставлена конкретно и ясно. Оплата была выполнена в срок. Приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

GreeZZly
Егор 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад