Интеграция Joomla+Webinar.ru по имеющемуся API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка180 просмотров

Имеется сайт на Joomla 3 с установленным компонентом EventsBooking.

Данный компонент предназначен для создания и управления событиями. Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде календаря. Смотреть детали события и прикрепленный текст.

Был разработан плагин, который интегрирует данную систему с Robokassa, позволяя указать цену события и оплатить ее с помощью данной платежной системы.

Требуется интеграция данной системы с сервисом Webinar.ru

Ссылка на API:

support.webinar.ru/index....

Выделяем следующие пункты, требующие реализации:

1. Размещение интерфейса вебинара на сайте:

Где XXX – номер мероприятия.

(выдержка из API)

2. Создание пользователя автоматическое

В вебинар ру (пункт апи 1.5)

Необходимо создавать пользователя на основе данных, с которыми человек регистрируется/оплачивает на нашем сайте.

2.1. В идеале создавая на сайте в системе биллинга мероприятие оно автоматом создается в вебинарру при помощи пункта 1.2 апи.

2.2 На сайте в карточке мероприятия показывается только тем, кто купил: 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 пункты апи.

3. Предоставление доступа через апи.

В соответствии с текущей ситуацией, модель действия такая:

Пользователь регистрируется на нашем сайте (при этом автоматом создается аккаунт в вебинар ру)

Пользователь покупает, имеет доступ к странице со всей информацией (экран вебинара, материалы итп, все это автоматом генерируется).

3.1 Ограничение одновременного захода. Важный вопрос – можно ли в карточке мероприятия на сайте делать ограничение на просмотр какой-то информации только для тех кто приобрел.

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Указывайте в ответах:

1. примерную стоимость реализации такого решения;

2. скайп для связи.

Спасибо.

Joomla
11 лет назад
nik_7289
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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