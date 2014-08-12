Всем привет, залез я тут посмотреть, что происходит с VPS, оказалось, что несмотря на файловое кеширование, основной Django-сайт выдаёт какие-то конские запросы к базе данных, отчего всё ворочается с большим трудом — задержки в ответе, а ...
Интеграция Joomla+Webinar.ru по имеющемуся API
Имеется сайт на Joomla 3 с установленным компонентом EventsBooking.
Данный компонент предназначен для создания и управления событиями. Карточки событий создает администратор, пользователь может их просматривать в разных видах, в частности, в виде календаря. Смотреть детали события и прикрепленный текст.
Был разработан плагин, который интегрирует данную систему с Robokassa, позволяя указать цену события и оплатить ее с помощью данной платежной системы.
Требуется интеграция данной системы с сервисом Webinar.ru
Ссылка на API:
Выделяем следующие пункты, требующие реализации:
1. Размещение интерфейса вебинара на сайте:
Где XXX – номер мероприятия.
(выдержка из API)
2. Создание пользователя автоматическое
В вебинар ру (пункт апи 1.5)
Необходимо создавать пользователя на основе данных, с которыми человек регистрируется/оплачивает на нашем сайте.
2.1. В идеале создавая на сайте в системе биллинга мероприятие оно автоматом создается в вебинарру при помощи пункта 1.2 апи.
2.2 На сайте в карточке мероприятия показывается только тем, кто купил: 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 пункты апи.
3. Предоставление доступа через апи.
В соответствии с текущей ситуацией, модель действия такая:
Пользователь регистрируется на нашем сайте (при этом автоматом создается аккаунт в вебинар ру)
Пользователь покупает, имеет доступ к странице со всей информацией (экран вебинара, материалы итп, все это автоматом генерируется).
3.1 Ограничение одновременного захода. Важный вопрос – можно ли в карточке мероприятия на сайте делать ограничение на просмотр какой-то информации только для тех кто приобрел.
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Указывайте в ответах:
1. примерную стоимость реализации такого решения;
2. скайп для связи.
Спасибо.
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