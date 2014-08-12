Скрипты попандера, попапа и кликандера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужны технологичные скрипты попандера, попапа и кликандера. Чтобы отрабатывали во всех браузерах, не резались адблоками, и не сильно гневали поисковики. С настройками параметров сработки. Разумеется, человек, предлагающий скрипты, должен хорошо разбираться в js. Оплата достойная.

Предлагайте цены, пожалуйста, на всю пачку.

JavaScript
11 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров