Знание yii, zend, smarty, php, работа с mysql, знакомство с движками дле, водрпресс Работа с понедельника по пятницу. Адекватность и профессионализм, постоянный онлайн в скайпе Пишите пожелания по зп
Скрипты попандера, попапа и кликандера
Нужны технологичные скрипты попандера, попапа и кликандера. Чтобы отрабатывали во всех браузерах, не резались адблоками, и не сильно гневали поисковики. С настройками параметров сработки. Разумеется, человек, предлагающий скрипты, должен хорошо разбираться в js. Оплата достойная.
Предлагайте цены, пожалуйста, на всю пачку.
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