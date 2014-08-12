Нужны технологичные скрипты попандера, попапа и кликандера. Чтобы отрабатывали во всех браузерах, не резались адблоками, и не сильно гневали поисковики. С настройками параметров сработки. Разумеется, человек, предлагающий скрипты, должен хорошо разбираться в js. Оплата достойная.

Предлагайте цены, пожалуйста, на всю пачку.