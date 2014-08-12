Варианты доставки, оформление заказа Virtuemart

Доброго времени суток.

На этапе выбора варианта доставки в оформлении заказа в Virtuemart 1.1.х, необходимо сделать следующее:

- Два варианта доставки: "Новая Почта" (цена 35 грн) и "Самовывоз из точки выдачи" (цена 0)

- При выборе "Новая почта", оставить текстовое поле, к которому будет позже прикручен модуль Новой почты http://fixend.ru/np/. Т.е. просто оставить input, больше ничего не нужно делать.

- При выборе "Самовывоз" выпадающий список из адресов, т.е. из тарифов доставки.

Прикрепил макет для наглядности.