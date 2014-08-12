Добрый день, коллеги! Ищется программист со знанием UMI.CMS Основные задачи: - Верстка и натяжка макетов - Написание модулей и кастомов для UMI.CMS Обязательные требования: ...
Варианты доставки, оформление заказа Virtuemart
Доброго времени суток.
На этапе выбора варианта доставки в оформлении заказа в Virtuemart 1.1.х, необходимо сделать следующее:
- Два варианта доставки: "Новая Почта" (цена 35 грн) и "Самовывоз из точки выдачи" (цена 0)
- При выборе "Новая почта", оставить текстовое поле, к которому будет позже прикручен модуль Новой почты http://fixend.ru/np/. Т.е. просто оставить input, больше ничего не нужно делать.
- При выборе "Самовывоз" выпадающий список из адресов, т.е. из тарифов доставки.
Прикрепил макет для наглядности.
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