Доработать сайт на CMS:AVN

Нужно провести работы с сайтами компании. Сайты построены на CMS:AVN. Более подробная информация по скайпу drago91n. Оплата по завершению работы перед установкой на основной сайт изменений. Так же возможна предоплата при заключении договора с ИП или ООО. Работа как краткосрочная, так и долгосрочная.

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