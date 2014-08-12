Парсер новостей и количество просмотров и лайков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Привет! сколько будет стоить, что бы скрипт собирал статьи с сайта http://ria.ru/economy/

и с каждой статьи брал данные по просмотрам за час, а так же количество соц. поделиться.

В итоге мы видим:

УРЛ статьи, график динамики роста просмотров по часам. Сортировка, самое актуальное вверху.

Диапазон времени 24 часа. Проход скрипта каждый час. Статьи и данные после 24 часов, нигде сохранять не надо.

Вопросы, предложения, цены, пишите.

11 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • На WordpRess отредактировать роль "Автор"

    Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки компонента К2 в Joomla

    Здравствуйте Задача: на сайте созданы категории, и подкатегории в компоненте К2, и выведены в меню Нужно сформировать вывод на страницах, в том числе Главной информацию из категорий того вида, который нужен. Кто ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзвон 100 номеров

    $100

    Необходимо обзвонить базу телефонов(около 100)и. Заполнить Exel файл.2 Создать скрипт разговора на свое усмотрение по примеру(во вложении). Цель звонков - выявить клиентов для теплых встреч. Звонки Skype(наш аккаунт) с записью. Записи ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать сайт

    $1000

    Подробности в техническом задании. От вас сроки и точная сумма в пределах указанной. Требования: опыт разработки сложных проектов, ответственность и адекватность., портфолио и отзывы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Prestashop убрать пустые комбинации атрибут. и др.

    $100

    Всех приветствую! Необходимо решить следующие проблемы в магазине на Prestashop 1.6.0.8 (базовый шаблон default-bootstrap) : 1. В карточке товара и в фильтрах поиска (базовый модуль - "Блок многоуровневой ...

    BootstrapPrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доступ только через регистрацию (prestashop 1.5)

    Доброго дня. Нужно сделать в prestashop 1.5 ограничение на просмотр сайта. Т.е. клиент может видеть только главную страницу, а остальные только после регистрации. Как пример сайт http://mamam.ua Сможете такое ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг паблика vk

    требуется скрипт парсинга паблика вконтакте: текст, фото. срабатывает по крону, ищет записи по определенным настроенным тегам, текст сохраняется в таблицы MySQL, фото сохраняются в папку (thumbnails, large), далее ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад