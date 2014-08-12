Парсер новостей и количество просмотров и лайков

Привет! сколько будет стоить, что бы скрипт собирал статьи с сайта http://ria.ru/economy/

и с каждой статьи брал данные по просмотрам за час, а так же количество соц. поделиться.

В итоге мы видим:

УРЛ статьи, график динамики роста просмотров по часам. Сортировка, самое актуальное вверху.

Диапазон времени 24 часа. Проход скрипта каждый час. Статьи и данные после 24 часов, нигде сохранять не надо.

Вопросы, предложения, цены, пишите.