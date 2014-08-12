Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. ...
Парсер новостей и количество просмотров и лайков
Привет! сколько будет стоить, что бы скрипт собирал статьи с сайта http://ria.ru/economy/
и с каждой статьи брал данные по просмотрам за час, а так же количество соц. поделиться.
В итоге мы видим:
УРЛ статьи, график динамики роста просмотров по часам. Сортировка, самое актуальное вверху.
Диапазон времени 24 часа. Проход скрипта каждый час. Статьи и данные после 24 часов, нигде сохранять не надо.
Вопросы, предложения, цены, пишите.
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