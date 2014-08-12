Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
Обзвон 100 номеров
Необходимо обзвонить базу телефонов(около 100)и. Заполнить Exel файл.2
Создать скрипт разговора на свое усмотрение по примеру(во вложении).
Цель звонков - выявить клиентов для теплых встреч.
Звонки Skype(наш аккаунт) с записью. Записи сохранять в общей папке DropBox.
Время звонков: любое время с 05:00 до 13:00 МСК.
15 руб\звонок.
При хорошей конверсии звонки\встречи - дальнейшее сотрудничество с повышением платы за звонок.
Рабочая папка с файлами:
https://www.dropbox.com/sh/g2fv8ffpag5n1mp/AAAwV0wyMB5oPLAfjX4N3XJua
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. ...Завершен11 лет назад
Сайт базируется на движке Socialengine 4.8. Для реализации всех необходимых функций необходимы специалисты по JS, ZendFramework.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
1) Добавить в меню пункт ГИА (между 9 и 10 классом) с подпунктами «Математика» берётся из таблицы cate where class == ‘222’. «Физика» - берётся из таблицы cate where class == ‘222’ ...Завершен11 лет назад
- $1000
Подробности в техническом задании. От вас сроки и точная сумма в пределах указанной. Требования: опыт разработки сложных проектов, ответственность и адекватность., портфолио и отзывы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Всех приветствую! Необходимо решить следующие проблемы в магазине на Prestashop 1.6.0.8 (базовый шаблон default-bootstrap) : 1. В карточке товара и в фильтрах поиска (базовый модуль - "Блок многоуровневой ...Завершен11 лет назад
Доброго дня. Нужно сделать в prestashop 1.5 ограничение на просмотр сайта. Т.е. клиент может видеть только главную страницу, а остальные только после регистрации. Как пример сайт http://mamam.ua Сможете такое ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
требуется скрипт парсинга паблика вконтакте: текст, фото. срабатывает по крону, ищет записи по определенным настроенным тегам, текст сохраняется в таблицы MySQL, фото сохраняются в папку (thumbnails, large), далее ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать генплан, примерно вот такой: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивным с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад