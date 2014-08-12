Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
Доработать сайт
Подробности в техническом задании.
От вас сроки и точная сумма в пределах указанной.
Требования: опыт разработки сложных проектов, ответственность и адекватность., портфолио и отзывы.
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