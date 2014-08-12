Доработать сайт

Необходимо сделать генплан, примерно вот такой: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивным с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно ...