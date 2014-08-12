Доработать сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки176 просмотров

Подробности в техническом задании.

От вас сроки и точная сумма в пределах указанной.

Требования: опыт разработки сложных проектов, ответственность и адекватность., портфолио и отзывы.

11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта.

    Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • На WordpRess отредактировать роль "Автор"

    Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Prestashop убрать пустые комбинации атрибут. и др.

    $100

    Всех приветствую! Необходимо решить следующие проблемы в магазине на Prestashop 1.6.0.8 (базовый шаблон default-bootstrap) : 1. В карточке товара и в фильтрах поиска (базовый модуль - "Блок многоуровневой ...

    BootstrapPrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доступ только через регистрацию (prestashop 1.5)

    Доброго дня. Нужно сделать в prestashop 1.5 ограничение на просмотр сайта. Т.е. клиент может видеть только главную страницу, а остальные только после регистрации. Как пример сайт http://mamam.ua Сможете такое ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг паблика vk

    требуется скрипт парсинга паблика вконтакте: текст, фото. срабатывает по крону, ищет записи по определенным настроенным тегам, текст сохраняется в таблицы MySQL, фото сохраняются в папку (thumbnails, large), далее ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание интерактивного генплана

    Необходимо сделать генплан, примерно вот такой: http://polyana-spb.ru/?plan интерактивным с возможностью он-лайн бронирования участка, как в примере: http://www.konstantinovka.su/plan/ , с возможностью увеличения и уменьшения картинки. Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки по Joоmla

    $100

    Сайт http://remont-holodilnikov.odessa(точка)ua Требуются незначительные правки программисту с дизайнером. После выполнения части по дизайну, программист дорабатывает в программном виде пункты дизайнера. В скрепке в документе вначале ТЗ программисту, в конце ...

    CSSHTMLJavaJoomlaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист

    $250

    Требуются программисты на постоянную сдельную работу Написание и доработка скриптов. Оплата сдельная только через webmoney без предоплаты. Если объем большой, разделяем на этапы. Приветствуется работа через fairplay Мы ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад