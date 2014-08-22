Prestashop убрать пустые комбинации атрибут. и др.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка306 просмотров

Всех приветствую!

Необходимо решить следующие проблемы в магазине на Prestashop 1.6.0.8 (базовый шаблон default-bootstrap) :

1. В карточке товара и в фильтрах поиска (базовый модуль - "Блок многоуровневой навигации") по товарам появляются не существующие комбинации атрибутов товаров (размеры - "Длина" и "Ширина").

Соответственно, особенно они мешают в фильтре, т.к. фактически показывают не существующий товар.

См. приложенный файл - presta01.jpg

2. В фильтрах при выборе выпадающих списков с "Производитель", "Длина" и "Ширина" не выбрать пункт, если не будет зажата левая клавиша мышки.

Надо сделать нормальный выбор: нажатие 1 - разворачивание списка, нажатие 2 - выбор пункты в списке и далее отработка фильтра.

См. приложенный файл - presta02.png

3. Создать либо правило корзины, либо правило покупки на следующее условие:

При сумме заказа от 10 т.р. = доставка бесплатно.

Бесплатная доставка может быть как товар-услуга или как вариант доставки.

BootstrapPrestaShop
11 лет назад
Shvedspb
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$30
2 дня
Александр, ответственный и грамотный исполнитель. Оптимально решил довольно нетривиальную задачу в prestashop. Буду сотрудничать с ним дальше и рекомендую другим.
Полностью удовлетворен совместной работой с Андреем. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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