Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
Prestashop убрать пустые комбинации атрибут. и др.
Всех приветствую!
Необходимо решить следующие проблемы в магазине на Prestashop 1.6.0.8 (базовый шаблон default-bootstrap) :
1. В карточке товара и в фильтрах поиска (базовый модуль - "Блок многоуровневой навигации") по товарам появляются не существующие комбинации атрибутов товаров (размеры - "Длина" и "Ширина").
Соответственно, особенно они мешают в фильтре, т.к. фактически показывают не существующий товар.
См. приложенный файл - presta01.jpg
2. В фильтрах при выборе выпадающих списков с "Производитель", "Длина" и "Ширина" не выбрать пункт, если не будет зажата левая клавиша мышки.
Надо сделать нормальный выбор: нажатие 1 - разворачивание списка, нажатие 2 - выбор пункты в списке и далее отработка фильтра.
См. приложенный файл - presta02.png
3. Создать либо правило корзины, либо правило покупки на следующее условие:
При сумме заказа от 10 т.р. = доставка бесплатно.
Бесплатная доставка может быть как товар-услуга или как вариант доставки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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