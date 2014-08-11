Защитить js-файл от прямой скачки

Есть папка js. В ней файл: 123.js (помимо него есть еще куча файлов)

Нужно сделать так, чтобы этот файл можно было запросить только если выполняется 2 условия:

1. Запрос с хрома

2. Есть рефер

Иначе - 404 (файл не найден).

Подозреваю, делается как-то через htaccess, который будет помещен в папку js.

Нужно готовое решение.