Защитить js-файл от прямой скачки

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Завершен8 заявок193 просмотра

Есть папка js. В ней файл: 123.js (помимо него есть еще куча файлов)

Нужно сделать так, чтобы этот файл можно было запросить только если выполняется 2 условия:

1. Запрос с хрома

2. Есть рефер

Иначе - 404 (файл не найден).

Подозреваю, делается как-то через htaccess, который будет помещен в папку js.

Нужно готовое решение.

JavaScript
11 лет назад
slob
51 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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1 день
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pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад