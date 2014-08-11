Ищу программиста, который сможет внести изменения в функционал Yii двига. Есть ТЗ. Хочу отметить, что я ищу программиста с перспективой на будущее: внесение изменений в код двига, доработка функционала, написание новых скриптов. ...
Нужно скачать скрипт
Здравствуйте коллеги, есть кто нибудь кто зарегистрирован на www.nulled.cc с сообщениями от 250, нужно скачать скрипт под хайдом.
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