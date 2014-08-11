Создать сайт Dle

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Нужно создать сайт кино (чтобы можно было смотреть и скачивать торрент) Перед началом работы нужно будет установить движок, шаблон, парсер контента.

Оплата только за полностью выполненную работу

(поэтапная оплата не будет рассматриваться)

DLE
11 лет назад
Durkowat00
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров