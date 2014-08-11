Необходимо установить и настроить любой бесплатный визуальный редактор html кода на сайт, который будет работать по такому же принципу как тут https://docs.google.com/document/d/1-gERhn_t3EJfWzNq42N4r59SpL4DnitOQX8bKxxNGWw/edit?usp=sharing

Визуальный HTML5 редактор онлайн

Т.е. сохранять любые изменения в таблице БД в режиме онлайн. Заливать изображения в папку /img в режиме перетащи и отпусти..