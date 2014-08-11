Исправить и доработать скрипт discount.php: https://gist.github.com/sergous/e3e1e0d46fd6a78f712a Если это трудно, править вариант скрипта без классов discount2.php. Оба варианта скрипта не выполняют условие парности продуктов A-B, если их разное количество. Описание: ...
Визуальный HTML5 редактор онлайн
Необходимо установить и настроить любой бесплатный визуальный редактор html кода на сайт, который будет работать по такому же принципу как тут https://docs.google.com/document/d/1-gERhn_t3EJfWzNq42N4r59SpL4DnitOQX8bKxxNGWw/edit?usp=sharing
Визуальный HTML5 редактор онлайн
Т.е. сохранять любые изменения в таблице БД в режиме онлайн. Заливать изображения в папку /img в режиме перетащи и отпусти..
Заявки фрилансеров
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