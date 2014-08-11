JS скрипт для вывода картинок на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка138 просмотров

Реализовать скрипт который выводит картинки также как здесь в правой части http://duty-free.by/

(выравнивая по вертикали)

Ну или здесь (выравнивая по горизонтали)

https://plus.google.com/photos/116425444611701106971/albums/5965461503455855937

JavaScript
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Андрей отлично справился с работой! Спасибо!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад