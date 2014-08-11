Хочу отдельно выделить Асета, как грамотного талантливого и что самое главное очень ответственного специалиста ! Асет с первого дня был на связи, интересовался ходом проекта, отвечал на все мои вопросы... Даже оказался более внимателен к проекту чем я сам. В связи с чем рекомендую его. Делает работу как для себя, и даже лучше ! Очень доволен. Надеюсь, по больше будет таких исполнителей !