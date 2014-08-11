aset

Асет aset

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайта на yii и laravel http://velasoft.kz/

Основная специализация разработка backend функционала. Хороший опыт работы на  yii1/2 и laravel.

Навыки:

  • PHP
  • mySQL
  • Java(android)
  • modx,wordpress
  • yii/2
  • laravel
  • jQuery
  • angular.js
  • Git
Профиль на fl.ruhttps://www.fl.ru/users/assets92/

http://velasoft.kz/

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Отзывы заказчиков

V2D
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Клиентская база на yii2
Yii
Все сделано в обещанный срок. Моментально вносил поправки. Рекомендую
Все ок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Chestar
Ларин 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$85
8 баллов
10 лет назад
Перенос сайта на MODx
MODX
Не успели списатся
Медлить с работой,в конце концов работа не состоялся. Жаль потраченное время. Не рекомендую.
Ответный отзыв
IVOMZ
Иван 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Редактируемая таблица на AngularJS
Bootstrap
Ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Все ок.
Ответный отзыв
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Консультация по разработке на базе Yii II
Yii
Хочу отдельно выделить Асета, как грамотного талантливого и что самое главное очень ответственного специалиста ! Асет с первого дня был на связи, интересовался ходом проекта, отвечал на все мои вопросы... Даже оказался более внимателен к проекту чем я сам. В связи с чем рекомендую его. Делает работу как для себя, и даже лучше ! Очень доволен. Надеюсь, по больше будет таких исполнителей !
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
JS скрипт для вывода картинок на сайте
JavaScript
Андрей отлично справился с работой! Спасибо!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
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