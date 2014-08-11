Разработка сайта на yii и laravel http://velasoft.kz/
Основная специализация разработка backend функционала. Хороший опыт работы на yii1/2 и laravel.
Навыки:
- PHP
- mySQL
- Java(android)
- modx,wordpress
- yii/2
- laravel
- jQuery
- angular.js
- Git
Портфолио
- CRM система на laravel 4902 просмотра
- Разработка сервиса для пополнение (Yii2)334 просмотра
- Surfway.ru доработки на yii1330 просмотров
- Творческий центр «АкЖелкен»323 просмотра
Отзывы заказчиков
$105
10 баллов
10 лет назад
Yii
Все сделано в обещанный срок. Моментально вносил поправки. Рекомендую
Ответный отзыв
Все ок. Рекомендую.
$85
8 баллов
10 лет назад
MODX
Не успели списатся
Ответный отзыв
Медлить с работой,в конце концов работа не состоялся. Жаль потраченное время. Не рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Все ок.
$150
10 баллов
11 лет назад
Yii
Хочу отдельно выделить Асета, как грамотного талантливого и что самое главное очень ответственного специалиста ! Асет с первого дня был на связи, интересовался ходом проекта, отвечал на все мои вопросы... Даже оказался более внимателен к проекту чем я сам. В связи с чем рекомендую его. Делает работу как для себя, и даже лучше ! Очень доволен. Надеюсь, по больше будет таких исполнителей !
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
JavaScript
Андрей отлично справился с работой! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
#616