Перенос сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок189 просмотров

Здравствуйте! Наша web-студия активно ищет ответственного оперативного исполнителя для не пыльной работенки)

Необходимо как можно быстрее перенести сайт грузоперевозочной компании на систему управления MODx. Шаблон найдем и предоставим.

Ссылку на сайт - в ЛС выбранному исполнителю. Оплата - до 2500-3000 руб. на вебмани, ЯД или карту Сбарбанка.

В заявке, пожалуйста, приведите примеры своих работ.

MODX
11 лет назад
Chestar
Ларин 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$85
6 дней
Не успели списатся
Медлить с работой,в конце концов работа не состоялся. Жаль потраченное время. Не рекомендую.

Заявки фрилансеров

aset
Асет 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад