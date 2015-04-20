Перенос сайта на MODx

Здравствуйте! Наша web-студия активно ищет ответственного оперативного исполнителя для не пыльной работенки)

Необходимо как можно быстрее перенести сайт грузоперевозочной компании на систему управления MODx. Шаблон найдем и предоставим.

Ссылку на сайт - в ЛС выбранному исполнителю. Оплата - до 2500-3000 руб. на вебмани, ЯД или карту Сбарбанка.

В заявке, пожалуйста, приведите примеры своих работ.