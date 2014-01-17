Скопировать (перенести) часть сайта на Битриксе

Имеется сайт на Битриксе.

В подразделе с помощью моделя новостей сделан каталог организаций (адреса, телефоны, рейтинг, алфавитный указатель, комментарии).

Требуется этот каталог скопировать на другой домен и убрать шаблон дизайна (новый будет установлен позднее).

В данный момент на другом домене сайт-одностраничник, без CMS. Т.е. потребуется туда поставить Битрикс.

Доступы к сайту имеются, разумеется.

Результат должен быть похож на

http://migcredit.ru/mfo/

Исходные данные в Эксель (если считаете что загнать их в инфоблок не мложнее, чем скопировать имеющееся решение): http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/common/upload/Reestr_MFO_17.01.2014.xls