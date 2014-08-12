Настройка сайта на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок164 просмотра

Доброе время суток!!Ищу специалиста CMS (DLE) в настройке шаблона .

Нужно сделать следующее: меню, вывод категорий, популярное и т.п. Пример сайта предоставлю.Жду ваших откоиков.

DLE
11 лет назад
nabors-sotrudnik
Александр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$40
1 день
Приятно работать с такими людьми!Спасибо за работу Виталий!!! Советую!!
Хорошо поработали,только положительные впечатления.рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад