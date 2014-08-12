Сменить CMS у шаблона с templatemonster http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/48965.html На Drupal 7. Нужна полная копия функционала шаблона.
Настройка сайта на DLE
Доброе время суток!!Ищу специалиста CMS (DLE) в настройке шаблона .
Нужно сделать следующее: меню, вывод категорий, популярное и т.п. Пример сайта предоставлю.Жду ваших откоиков.
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