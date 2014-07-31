Изменение на Joomla (смена контента)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки203 просмотра

UPD: поправил CMS - на проекте стоит Joomla.

Нужен человек, хорошо разбирающийся в Joomla. На нем стоит непростая тема, потому менять контент (фото) чуть сложнее, че обычно - почти все через модули.

Задачи:

1. На главной странице сменить фото подложки (меняется в модуле - нужно отыскать в каком)

2. Добавить штук 30-40 фото в фотогалерею (каждое фото нужно подписывать в модуле; модуль - supersized3 со слайдером. Возможно прийдется править настройки модуля в коде, чтобы добавить количество полей в списке изображений)

3. Добавить штук 20 объектов в модуль магазина joomshoping (2-4 фото, название, 1 строка описания, цена)

Язык фронтенда - немецкий. (Есть и английский, но с ним пока работать не нужно). Разобраться там просто. Админка на английском.

Joomla
11 лет назад
krook
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделал все хорошо.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад