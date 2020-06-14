eprem99

Ефрем eprem99

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание, вразработка и доработка сайтов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Доработки сайта-каталога на WP
WordPress
Исполнитель задачу выполнил успешно. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Правки на Wordpress
WordPress
Прекрасный специалист, все четко и во время
Только положительные впечатления остались от сотрудничества! Четко поставленная цель,предоставление всей необходимой информации и мгновенная оплата! Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
lis4568
Никита 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
5 баллов
5 лет назад
Починить приём платежей
PHP
Судя по всему, вышло недопонимание. Претензию снимаю. Прошу прощение, если что не так.
Исправил баг и не дошли до написание и доработки функции, срок сдачи закончился.
Ответный отзыв
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Прописать DNS
Помог в настройке ДНС, спасибо
Все отлично
Ответный отзыв
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Установить модуль похожих статей для Joomla.
Joomla
Ефрем отлично справился с задачей. Рекомендую.
Все супер
Ответный отзыв
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