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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Исполнитель задачу выполнил успешно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Прекрасный специалист, все четко и во время
Ответный отзыв
Только положительные впечатления остались от сотрудничества! Четко поставленная цель,предоставление всей необходимой информации и мгновенная оплата! Благодарю за сотрудничество.
$50
5 баллов
5 лет назад
PHP
Судя по всему, вышло недопонимание. Претензию снимаю. Прошу прощение, если что не так.
Ответный отзыв
Исправил баг и не дошли до написание и доработки функции, срок сдачи закончился.
$10
10 баллов
5 лет назад
Помог в настройке ДНС, спасибо
Ответный отзыв
Все отлично
$10
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Ефрем отлично справился с задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все супер