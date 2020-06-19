Починить приём платежей

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Закрыт2 заявки425 просмотров

Нужно починить приём платежей на сайте через Яндекс Деньги API (банковская карта, кошелёк яндекс деньги).

Используется SDK-PHP: https://github.com/yandex-money/yandex-money-sdk-php

Пишите срок и цену.

PHP
5 лет назад
lis4568
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Судя по всему, вышло недопонимание. Претензию снимаю. Прошу прощение, если что не так.
Исправил баг и не дошли до написание и доработки функции, срок сдачи закончился.

Заявки фрилансеров

Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад