Необходимо провести интеграцию сайта с телеграм чат-ботом

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Закрыт3 заявки1075 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Перед нами стоит следующая задача: Необходимо провести интеграцию сайта (фреймворк Ларавел) с чат-ботом телеграма, для проверки подписавшихся на чат-бот.

Алгоритм таков: Если человек подписался на чат-бота, то ему на сайте начисляются баллы. 

Необходимо как-то осущетслвять данную проверку.

Ждем Ваших предложений.

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