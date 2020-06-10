Есть страница, на ней таблицы с ГИ продуктов - https://bodybuilding-and-fitness.ru/pitanie-sportsmenov/gi.html#i-6 Нужно сделать поиск по таблице, пример - https://vashsport.com/table-gi/ Здесь сам принцип, но мне не нужно, чтобы таблица менялась. В моем случае таблицы статичны, результат ...
Jounior PHP разработчик
В небольшую активную команду нужен Jounior PHP разработчик.
От вас требуется только время и желание погрузиться в задачи здесь и сейчас. Остальному обучим, покажем, расскажем.
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