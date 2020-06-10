Jounior PHP разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок710 просмотров

В небольшую активную команду нужен Jounior PHP разработчик.

От вас требуется только время и желание погрузиться в задачи здесь и сейчас. Остальному обучим, покажем, расскажем.

PHP
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