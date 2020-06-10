Правки по laravel

Добрый день коллеги!

Функционал написан на laravel, все реализовано уже!

Вот видео описание что на данный момент нужно поправить https://yadi.sk/i/joB159_1fPbi-A

По видео данный интерфейс ПРОСТО вставлен iframe-ом в битрикс24!!!

Кратко что уже есть:

Дергается апи, данные записываем в базу, на основе данных строим графики

Надо поправить верстку как показано на видео + поменять график на другой вид

Задание примерно 1-2 дня кто разбивается в laravel

Жду от вас примерные сроки и цену