Здравствуйте. Суть задачи вкратце: Оценить разработку и установку/ установку готового решения Навигатора для Битрикс. Задача объемная, поэтому все подробности расписаны в ТЗ. Прикрепляю. По вопросам и мыслям, касательно задачи в Личные сообщения.
Правки по laravel
Добрый день коллеги!
Функционал написан на laravel, все реализовано уже!
Вот видео описание что на данный момент нужно поправить https://yadi.sk/i/joB159_1fPbi-A
По видео данный интерфейс ПРОСТО вставлен iframe-ом в битрикс24!!!
Кратко что уже есть:
Дергается апи, данные записываем в базу, на основе данных строим графики
Надо поправить верстку как показано на видео + поменять график на другой вид
Задание примерно 1-2 дня кто разбивается в laravel
Жду от вас примерные сроки и цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, есть сайт http://суши-сеты.рус , нужно сделать корзину, в которую клиенты смогут добавлять по несколько товаров, после чего в корзине будет формироваться в переменную общая стоимость заказа. Какая цена и сколько времени займёт работа?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать сервис онлайн консультаций. Человек авторизуется или регистрируется через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/, далее заполняет небольшую форму, далее оплачивает услугу. После оплаты его данные передаются на email администратора сайта. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача только для реальных профи по js! Есть js отвечающая за показ рекламы. Она частично закодирована, нужно ее полностью раскодировать, что бы она была понятна любому разработчику. Где-то возможно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Написана бонусная система, но на финальном шаге - при списании бонусов - бонусы не списываются, сумма заказа не изменяется. нужно пофиксить эти багиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработка личного кабинета пользователя и админ панели. Функционал очень похож на bitly. com, но только для зарегистрированных пользователей и с возможностью редактировать свои размещенные ссылки. Функционал личного кабинета для зарегистрированного пользователя: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Здравствуйте. Opencart3. Раньше заказы работали, но со сменой хостинга перестали. Старого хостинга нет. есть файл product.php, на который ругается опенкарт, возможно проблема в этом. Обновление не помогло.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Необходимо написать логику и backend сервиса по автозаливу кампаний в Facebook через API. Есть уже готовые и реализованные решения на рынке, нам необходимо такое же, но наше собственное, можем вам предоставить доступ к подобному ресурсу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $115
Сайт https://bit.ly/3f7adpt есть 3 цены они передаются с 1с уже есть в выгрузке, если вы перейдете в картоку там зависит от кол-во суммы в корзине считает товар тоесть если сумма в корзине до 10000 то по цене ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать так, чтобы при посещении человеком сайта, ему вылезала картинка как попап, и шла запись в куки и раз в две недели эта картинка снова бы показывалась.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад