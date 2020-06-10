Корзина для сайта

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Закрыт4 заявки538 просмотров

Добрый день, есть сайт  http://суши-сеты.рус , нужно сделать корзину, в которую клиенты смогут добавлять по несколько товаров, после чего в корзине будет формироваться в переменную общая стоимость заказа. Какая цена и сколько времени займёт работа?

5 лет назад
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