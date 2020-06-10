Исправить баги в бонусной системе на сайте

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Закрыт2 заявки591 просмотр

Написана бонусная система, но на финальном шаге - при списании бонусов - бонусы не списываются, сумма заказа не изменяется. нужно пофиксить эти баги

5 лет назад
PSHKN
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