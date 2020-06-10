Автозалив кампаний в Facebook через API (backend)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок569 просмотров

Необходимо написать логику и backend сервиса по автозаливу кампаний в Facebook через API. Есть уже готовые и реализованные решения на рынке, нам необходимо такое же, но наше собственное, можем вам предоставить доступ к подобному ресурсу и так же выслать ТЗ.

Работа в данном случае построена на взаимодействии с Facebook через его API, если для вас это новая тема, то мы объясним простым языком основные понятия и принцип взаимодействия.

Предлагаем работать пошагово, первоначально нам необходимо реализовать подключение аккаунтов через access token, и залив рекламных кампаний в эти акки.

Оплата почасовая.

В бюджете установил предполагаемую стоимость, в дальнейшем она обсуждается.

5 лет назад
guest_15917803302517
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