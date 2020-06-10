Сайт https://bit.ly/3f7adpt есть 3 цены они передаются с 1с уже есть в выгрузке, если вы перейдете в картоку там зависит от кол-во суммы в корзине считает товар тоесть если сумма в корзине до 10000 то по цене ...
Автозалив кампаний в Facebook через API (backend)
Необходимо написать логику и backend сервиса по автозаливу кампаний в Facebook через API. Есть уже готовые и реализованные решения на рынке, нам необходимо такое же, но наше собственное, можем вам предоставить доступ к подобному ресурсу и так же выслать ТЗ.
Работа в данном случае построена на взаимодействии с Facebook через его API, если для вас это новая тема, то мы объясним простым языком основные понятия и принцип взаимодействия.
Предлагаем работать пошагово, первоначально нам необходимо реализовать подключение аккаунтов через access token, и залив рекламных кампаний в эти акки.
Оплата почасовая.
В бюджете установил предполагаемую стоимость, в дальнейшем она обсуждается.
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