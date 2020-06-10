Ситуация следующая Мы физически не успеваем со всеми проектами, нужен кто-то в помощь. Детали проекта могу сбросить лично! ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1nRW8lxQ9VxhDAyIsCGBcEx1dBCI4wDmCmdejvIS3P6g/edit Если есть что-то непонятное, то обсудим!
Сайт перебрасывает на моб рекламу. Надо вылечить
При заходе на сайт на WP его перебрасывает на мобильную рекламу.
Нужно это устранить+на перспективу дать рекомендации по недопущению этой проблемы
Заявки фрилансеров
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