Необходимо переделать сайт www.alehovschina.ru , сделанный ребенком, в приличный.

Есть логотип, несколько фото, которые в ближайшем будущем также переделаем на более приличные и заменим. Сайт должен находиться в поисковике при запросах : "замороженная года" "грибы" и тп.

Продажи через интернет магазин не нужны. Нужен сайт как приличная визитная карточка компании, с нормальными вкладками, возвратами на предыдущую страницу и тп. Можно сделать на подобии приличных сайтов конкурентов, там, где нет наших нормальных пока фотографий, - взять из интернета.