Нужно доделать функционал на Jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

Нужно реализовать drag & drop функционал. Пример на сайте https://www.inetsys.ru/ https://prnt.sc/swggn8

Более подробно в лс. 

jQuery
5 лет назад
Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад

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