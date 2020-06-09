Правки интернет-магазину на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок532 просмотра

Задачи которые требуют решения: 

 - изменить логику уровня вложенности страниц

 - оптимизация загрузки страницы 

 - интеграция готовой верстки для страницы брендов

5 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Татул
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
5 лет назад