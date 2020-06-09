Разработка плагина быстрых опросов и связь плагина с метриками и CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок15237 просмотров

Требуется разработать плагин для WP по аналогии сервиса https://www.marquiz.ru/

Подробное тз отправлю при выборе исполнителя.

WordPress
5 лет назад
onesiter
Татьяна 
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