Разработка интернет-магазина на OpenCart

Добрый день. Нужно настроить Редирект от Яндекс денег после оплаты на Страницу Об успешной оплате. Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Яндекс денег после оплаты, но не ...