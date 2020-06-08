PHP-AGI программист, для доработки модуля по работе с АТС срочно

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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PHP-AGI программист, для доработки модуля по работе с АТС срочно

Имеется пример кода, только нужно доработки внести

ТЗ так же дам исполнителю

Оплата по этапно, без авансов! Срок 1-2 дня на всю работу

Бюджет 150$

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PHP
5 лет назад
WebSockratStudio
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-5)

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