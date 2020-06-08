Платформа: Joomla1.5 + VirtueMart 1.1.9.Для разработки есть тестовая копия сайта. Перенос изменений на рабочую версию сайта только после успешного тестирования мной на тестовой копии. Перенос нужно будет организовать так, чтобы время приостановки работы ...
Спарсить электронные почты
Необходимо спарсить в 2ГИС или еще где-то электронные почты:- компаний из МЕБЕЛЬНОЙ индустрии (Фабрики, магазины, интернет-магазины, производства)
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ компаний. Которые производят и продают отопительные системы для домов и квартир, вентиляционные системы и подобное.
Гео: отдельно Москва и Санкт-петербург и отдельно остальные города России
Оплата договорная
Заявки фрилансеров
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