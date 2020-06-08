Спарсить электронные почты

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Закрыт7 заявок478 просмотров

Необходимо спарсить в 2ГИС или еще где-то электронные почты:- компаний из МЕБЕЛЬНОЙ индустрии (Фабрики, магазины, интернет-магазины, производства)

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ компаний. Которые производят и продают отопительные системы для домов и квартир, вентиляционные системы и подобное.

Гео: отдельно Москва и Санкт-петербург и отдельно остальные города России

Оплата договорная

5 лет назад
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