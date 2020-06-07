Нужно написать и сопровождать несколько внутренних проектов на PHP + mysql. Требования: — отличные знания PHP и mysql — средние знания git (новые фичи и багфиксы в отдельных ветках, тест ...
Интеграция по api
Здравствуйте!
Есть веб(бекенд) написан на yii2, в данный момент работает по api с провайдером смс сообщений.
Краткая суть - клиент звонит на номер тел организации, звонок обрабатывается атс(asterisk), астериск по api отдает номер звонящего в веб интерфейс с которым работает оператор, оператор, при необходимости, имеет возможность отправить смс(шаблон) звонящему, как в процессе диалога, так и по завершению.
что нужно - нужно с помощью api интегрировать веб для отправки сообщений(шаблонов)в сеть ватсапа с помощью сервиса https://chat-api.com/ru/
Общался с их ТП, говорят, что проблем в работе быть не должно, при соблюдении определенных условий(не спамить и не ловить баны от пользователей, что при моих задачах исключается полностью)
документация - https://chat-api.com/ru/docs.html
https://chat-api.com/en/swagger.html
Если Вы готовы взяться за выполнение задачи, буду признателен. Оплачивать могу на карту СБ(либо другим, удобным Вам способом)
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