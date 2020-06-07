Настроить Api по заказам

Что имеем ?

1. Сайт на платформе тиу.ру, который имеет свою документацию по API https://public-api.docs.prom.ua/ http://joxi.ru/v29n34eizn107A

2. Есть сайт https://my.offerrum.com/, который должен получать информацию о полученном заказе из этой категории. Так как на сайте есть товарные позиции не только с сайта offerum и это нужно учесть. Инфомрацию как работает API на https://my.offerrum.com/faq/tools/integrations/setup/api

Нам нужно передавать только два параметра

1. Имя

2. Телефон.

API должна срабатывать сразу же когда появился заказ в кабинете компании. Из трудностей, на сайт - https://doradashop.ru/ нельзя добавить форму order.php http://joxi.ru/n2YVgn7cZ9qX7A , поэтому нужно подумать как можно было реализовать синхронизацию. Просьба предложить свои варианты.