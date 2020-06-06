Практика веб-разработки

Добрый день!

Сейчас я нахожусь в процессе изучения веб-разработки в JAVA, немного могу в CSS, HTML и PYTHON.

Также имею небольшой опыт с сфере анализа данных на Python.

Мне нужны самые простые задания, например, по построению небольших сайтов, для практики, "набивания руки" и создания портфолио.

Готова сотрудничать с вами за мизерную, чисто символическую плату.