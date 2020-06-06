Мой сайт - payment.itkasta.com/r3/cross-perekaz Необходимо написать скрипт автозаполнения формы Задача - чтобы при переходе на сайт или при нажатии на кнопку какую то , форма заполнялась нужными данными P.S: данные ...
Практика веб-разработки
Добрый день!
Сейчас я нахожусь в процессе изучения веб-разработки в JAVA, немного могу в CSS, HTML и PYTHON.
Также имею небольшой опыт с сфере анализа данных на Python.
Мне нужны самые простые задания, например, по построению небольших сайтов, для практики, "набивания руки" и создания портфолио.
Готова сотрудничать с вами за мизерную, чисто символическую плату.
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