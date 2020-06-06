Имеется действующий сайт на WP. Требуется: 1. Сделать общую проверку на вирусы и уязвимости разными средствами. Выявленные устранить. 2. Проверить, нет ли посторонних доступов через админку, ftp, ssh, phphmyadmin и т.д. 3. ...
Исправление ошибки liqpay в самописном модуле бронирования
Добрый день!
На сайте установлен самописный модуль покупки билетов, форма бронирования на странице
https://panch-tour.com.ua/newtestform/
Оплата производится онлайн через liqpay.
В тестовом режиме liqpay все хорошо, а когда ставим "боевые" ключи, оплата проходит, но бронирования не записываются в базу и не приходят уведомления на почту.
Что нужно сделать:
1. Произвести правильную настройку оплаты в рабочем (не тестовом) режиме liqpay с подтверждением через смс.
2. Чтобы оплаченные билеты записывались в базу и были видны в админке на вкладке Заказы и Список пассажиров, как и все остальные бронирования.
3. Чтоб приходило уведомление на почту админу о покупке и клиенту с билетом.
4. Вставить на странице перед переходом к оплате, надпись, что с клиента будет дополнительно взиматься комиссия в размере 2,75% от суммы платежа.
Еще раз хочу отметить, что все работает в тестовом режиме liqpay.
Сразу указывайте цену и сроки.
Бюджет небольшой, без посредников!
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