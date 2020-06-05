Js разработчик (мобильная страница с PWA)

Мини веб страница с видео, + разной динамикой (загрузка данный по API итд)

- Сделать PWA

- Настроить подписку на пуши

- Выбор языка..

- много всяких понятных доработок

Будем двигаться небольшими шагами по 1-3 часа на задачу.

Подробности при переписке + пишите сразу стоимость часа + за сколько сможете сделать выпадашку языка (с названиями стран и флагами) и сохранения выбранного языка в local storage, чтобы я смог сразу понять адекватность ваших оценок

Так же хотел бы сразу прочитать о ваших возможностях на js (Vanila, jquery ) какие-то еще инструменты?

Спасибо