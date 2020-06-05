Здравствуйте! На сайте на совсем правильно работает скрипт подсчета координат картинок..нужно разобраться, переписать чтобы правильно работало все, пишите опыт JS
Js разработчик (мобильная страница с PWA)
Мини веб страница с видео, + разной динамикой (загрузка данный по API итд)
- Сделать PWA
- Настроить подписку на пуши
- Выбор языка..
- много всяких понятных доработок
Будем двигаться небольшими шагами по 1-3 часа на задачу.
Подробности при переписке + пишите сразу стоимость часа + за сколько сможете сделать выпадашку языка (с названиями стран и флагами) и сохранения выбранного языка в local storage, чтобы я смог сразу понять адекватность ваших оценок
Так же хотел бы сразу прочитать о ваших возможностях на js (Vanila, jquery ) какие-то еще инструменты?
Спасибо
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