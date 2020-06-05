Js разработчик (мобильная страница с PWA)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка702 просмотра

Мини веб страница с видео, + разной динамикой (загрузка данный по API итд)

- Сделать PWA

- Настроить подписку на пуши

- Выбор языка..

- много всяких  понятных доработок 

Будем двигаться небольшими шагами по 1-3 часа на задачу.

Подробности при переписке + пишите сразу стоимость часа + за сколько сможете сделать выпадашку языка (с названиями стран и флагами) и сохранения выбранного языка в local storage, чтобы я смог сразу понять адекватность ваших оценок

Так же хотел бы сразу прочитать о ваших возможностях на js (Vanila, jquery ) какие-то еще инструменты?

Спасибо

JavaScriptjQuery
5 лет назад
guest_15913580925659
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

edlieprd
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$35
1 день
Очень хороший заказчик, все понятно обьяснил, с оплатой не было проблем, с радостью продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

edlieprd
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад