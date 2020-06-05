Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это В чеках которая присылает платежная ...
Нужен специалист по Vue / Express / PostgreSQL
Необходимый опыт:
– Express.js (от года)
– Vue.js (от года)
– PostgreSQL (от года)
– Git (от года)
– SASS (от месяца)
– Jira (опционально)
Длительность:
– 3-5 недели.
Время старта:
~ 12.06.
Доступность дял проекта:
– 8час/день.
В ответе, пожалуйста, оставляйте ссылку на свой гит, где есть подобные проекты, или на словах опишите, какой у вас был опыт по каждому пункту.
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