Нужен специалист по Vue / Express / PostgreSQL

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки595 просмотров

Необходимый опыт:

– Express.js (от года)

– Vue.js (от года)

– PostgreSQL (от года)

– Git (от года)

– SASS (от месяца)

– Jira (опционально)

Длительность:

– 3-5 недели.

Время старта:

~ 12.06.

Доступность дял проекта:

– 8час/день.

В ответе, пожалуйста, оставляйте ссылку на свой гит, где есть подобные проекты, или на словах опишите, какой у вас был опыт по каждому пункту.

GitPostgreSQLSASSVue.js
5 лет назад
guest_15913481172259
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Антон
 
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