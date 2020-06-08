Сделать правки по сайту Php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок735 просмотров

Сделать правки по сайту Php  при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365

http://vital.in-site.ru/prices

http://vital.in-site.ru/specialists

PHP
5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

web-dvlpr
Кирилл 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$9
1 день
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Благодарю за сотрудничество, все понравилось. Заказчик всегда на связи, предоставил четкое тз. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
web-dvlpr
Кирилл 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Арутюн
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад