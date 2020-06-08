Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это В чеках которая присылает платежная ...
Сделать правки по сайту Php
Сделать правки по сайту Php при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365
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